Pedri: "Estoy en uno de mis mejores momentos"

"Estoy en uno de mis mejores momentos, sin duda. He pasado por momentos más complicados y difíciles que ya se quedan atrás. Me siento con confianza. Lo es todo en un jugador y esta confianza me está haciendo dar uno de los mejores momentos de fútbol", reflexionó.

Pedri agradeció el apoyo de un compañero inseparable en el Barcelona y en la selección española como Ferran Torres.

"Siempre voy con él, es el que siempre ha estado ahí en las lesiones y en los momentos malos me ha ayudado. Siempre ha estado conmigo, me da consejos, aunque es el primero que me regaña y me dice lo que está bien o me mete caña para que me esfuerce. Nos lo pasamos muy bien y nos chinchamos de una manera o de otra para reírnos y que se nos haga más ameno", afirmó.

Protagonista de un reportaje de los medios de la Federación, en el que desvela como vive un partido, Pedri reconoció que prefiere viajar el día del partido, como ocurrió en el duelo ante Georgia en Elche, y confesó su ritual y los nervios que pasa antes de que arranque el encuentro.

"Siempre hago fisio el día del partido, luego voy a descansar a la habitación, hablo con mi familia, si juego o no le escribo más tarde y mi madre siempre me obliga a afeitarme el día del partido. Si no lo cumplo, me regaña. Bajo a las charlas diez minutos antes por si falla el ascensor. Me pongo nervioso antes de los partidos", desveló.

Cercano a la afición, Pedri aseguró que intenta devolver todo el cariño que recibe en cada estadio. "Siempre me han demostrado cariño desde el primer día, veo pancartas con mi nombre y faltan camisetas para poder regalar. Intento ser yo mismo, me lo han inculcado desde pequeño e intento devolver la felicidad que me transmiten a la gente".