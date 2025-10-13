Alfaro anticipa un partido "desafiante" y "complejo" ante Corea del Sur

"El partido de mañana para nosotros va a ser muy desafiante, muy complejo y muy lindo para enfrentar", afirmó Alfaro en una conferencia de prensa desde Seúl, donde la Albirroja se enfrentará a los 'Guerreros Taeguk' en el World Cup Stadium.

Este será el segundo partido amistoso de Paraguay previo a la cita de EE.UU., Canadá y México, luego del duelo ante Japón el viernes pasado, que concluyó con un empate por 2-2.

El técnico argentino aseguró que no está detrás "de un resultado" sino de probar el rendimiento de sus pupilos, de quienes se declaró "muy satisfecho" por su actitud de incorporar mejoras en el juego.

Sobre sus rivales asiáticos, Japón y Corea del Sur, Alfaro destacó, entre otras cualidades, que son equipos "muy físicos", "muy verticales, que tienen mucha determinación".

"Vamos a tratar de ajustar detalles hoy para enfrentar el partido de mañana y tratar de tener una buena respuesta", indicó.

Añadió que la Albirroja se encuentra en camino de incorporar "mejoras desde el punto de vista futbolístico", sin "renunciar al orden, a esa garra, a ese espíritu combativo, a esa determinación que siempre definió históricamente al fútbol paraguayo".

El partido contra Japón fue "muy exigente" y demandó un desgaste físico de varios jugadores, destacó Alfaro, quien anticipó que propondrá "varios cambios" en el duelo ante Corea del Sur.

Igualmente, señaló que siente que el equipo paraguayo "va evolucionando", luego de haber conseguido la clasificación a un mundial 15 años después de su última participación y de haber protagonizado una "gran eliminatoria" en Suramérica.

No obstante, el técnico reconoció que la mera clasificación no "alcanzaba" para que Paraguay llegue al Mundial "en condiciones de jugar de igual a igual contra todos los equipos del mundo", por lo que apuntó a rivales que "pudieran exigir" a sus jugadores en los partidos amistosos.

Los siguientes encuentros amistosos de Paraguay serán ante Estados Unidos y México, el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente.