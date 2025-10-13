Fútbol Internacional

Amistoso internacional: Brasil, por confirmar el “jogo bonito” ante Japón

Brasil se examina este martes frente a una selección de Japón (7:30 de Paraguay) en dinámica irregular, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 en el que intentará refrendar las buenas sensaciones dejadas en la ‘manita’ que le endosó a Corea del Sur.

ABC Color
13 de octubre de 2025 - 18:59
Vinícius, una de las figuras de Brasil en la goleada a Corea.
El equipo de Carlo Ancelotti recuperó su mejor versión el viernes pasado en Seúl, donde Vinícius, Rodrygo y Estêvão, estos últimos con sendos dobletes, barrieron al combinado coreano.

Una victoria contundente, con la portería a cero y que le valió para granjearse todo tipo de elogios en la prensa nacional e internacional, que proclamó sin ambages el retorno del “jogo bonito”.

Más allá del resultado, fue toda una bocanada de aire fresco para un equipo aún en construcción tras la llegada de Ancelotti a finales de mayo pasado.

A los mandos del técnico italiano, la Canarinha ha sumado tres victorias, un empate y una derrota.

“La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede hacerlo”, pero “es necesario jugar bonito con y sin la pelota, que es un aspecto importante”, declaró ‘Carletto’ en la previa del encuentro frente a Japón.

