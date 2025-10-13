Amistoso internacional: Brasil, por confirmar el “jogo bonito” ante Japón

El equipo de Carlo Ancelotti recuperó su mejor versión el viernes pasado en Seúl, donde Vinícius, Rodrygo y Estêvão, estos últimos con sendos dobletes, barrieron al combinado coreano.

Una victoria contundente, con la portería a cero y que le valió para granjearse todo tipo de elogios en la prensa nacional e internacional, que proclamó sin ambages el retorno del “jogo bonito”.

Lea más: Partido amistoso en Corea: Recarga con aire asiático

Más allá del resultado, fue toda una bocanada de aire fresco para un equipo aún en construcción tras la llegada de Ancelotti a finales de mayo pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A los mandos del técnico italiano, la Canarinha ha sumado tres victorias, un empate y una derrota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede hacerlo”, pero “es necesario jugar bonito con y sin la pelota, que es un aspecto importante”, declaró ‘Carletto’ en la previa del encuentro frente a Japón.