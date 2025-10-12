Partido amistoso en Corea: Recarga con aire asiático

Este martes (8:00) es el segundo partido amistoso de la gira asiática que afrontará la selección mayor. El rival es Corea del Sur y considerando el juego del viernes pasado (empate con Japón), la incógnita es cuál será la formación de inicio. El juego será dirigido por el árbitro japonés Yusuke Araki.

En el historia (1986-2022) se registran 7 enfrentamientos entre paraguayos y surcoreanos, con el recuento de dos victorias albirrojas, cuatro empates y una sola derrota. El juego más reciente es el del 10 de junio de 2022, cuando en el banco tuvimos al técnico Guillermo Barros Schelotto y fue empate 2-2.

Entonces, el equipo paraguayo se puso en ventaja 2-0, con los goles de Miguel Almirón, pero la paridad de los asiáticos se registró en el tercer minuto de adición. De los convocados por Gustavo Alfaro en esta gira, en aquel duelo anterior estuvieron el capitán, Gustavo Gómez, Andrés Cubas y Almirón.

¿Orlando Gill?

Observando una foto de la práctica de ayer, previa charla de Alfaro con varios en la fila, la presunción que se sale es que sería otro equipo el que arrancará mañana, considerado el que inició contra los nipones. Pero lo único cercano es la variante en el arco: Orlando Gill por Roberto Junior Fernández.