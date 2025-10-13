Bremer sufre una lesión en el menisco y vuelve a operarse

"Esta mañana, en Lyon, Gleison Bremer ha sido examinado por el doctor Sonnery-Cottet, quien le ha diagnosticado una lesión en el menisco medial de la rodilla izquierda. En las próximas horas, el jugador será sometido a una meniscectomía artroscópica selectiva", informó la 'Juve' en un comunicado.

Bremer fue sustituido con molestias en la mencionada rodilla el pasado 27 de septiembre ante el Atalanta y no jugó ni ante el Villarreal en Liga de Campeones ni ante el Milan en Serie A.

El central brasileño volvió esta temporada a la titularidad en la zaga juventina tras una temporada pasada prácticamente en blanco, comprometida por la lesión que sufrió en Liga de Campeones ante el Leipzig el 2 de octubre.

Diez meses exactos pasaron hasta que Bremer, el pasado 2 de agosto, volvió a jugar un partido. Fue un amistoso de pretemporada ante el Reggiana.

El brasileño, de 28 años, llegó a la 'Juve' en 2022 procedente del Torino, rival de la ciudad y donde era capitán, y desde entonces ha sido un fijo en el centro de la zaga, tanto con Massimiliano Allegri, con Thiago Motta y con Igor Tudor, líder de la defensa y en ocasiones capitán de la 'Vecchia Signora'.