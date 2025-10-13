Clàudia Pons convoca a 16 jugadoras para última concentración antes de preparar el Mundial

Será la última concentración antes de la preparación para el Mundial de Filipinas, que comenzará el 2 de noviembre, con entrenamientos y una serie de partidos amistosos.

España, tres veces campeona del mundo, afrontará la próxima semana la concentración una vez que los días 7 y 8 de este mes disputó dos amistosos en Galicia contra Portugal con victoria por 5-3 y empate a 3, mientras que en septiembre tuvo que aplazar un doble compromiso con Argentina por problemas burocráticos.

Además, en agosto jugó otros dos partidos con Marruecos en Rabat con victorias por 0-5 y 1-5, respectivamente.

Tailandia, Colombia y Canadá serán los rivales de España en el Mundial de Filipinas, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clàudia Pons ha citado a 16 jugadoras para la concentración y son las siguientes:

-Porteras: Cristina García Cordobés (STV Roldán) y Ariadna Pérez-Castilla Fernández (Arriva AD Alcorcón).

-Cierres: Laura Córdoba Monedero (Atlético Navalcarnero), María Teresa Mateo González (STV Roldán) y Noelia Montoro Susarte (Poio Pescamar).

-Alas-cierres: Alejandra de Paz González (Poio Pescamar) y Antía Pérez García (Bloques Cando Castro).

-Alas: Marta López-Pardo (Poio Pescamar), Patricia González Mota (LBTL Futsal Alcantarilla), Irene Samper Bilbao (Melilla Torreblanca), María Sanz Navarro (Atlético Navalcarnero), Laura Sánchez Arcediano y Alba Fernández Raimundo (Arriva AD Alcorcón).

-Pívots: Irene Córdoba Monedero (Atlético Navalcarnero), Daniela Domingos Lopes (LBTL Futsal Alcantarilla) y Vanessa Sotelo Quintela (Arriva AD Alcorcón).