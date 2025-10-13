Fútbol Internacional

Dani Olmo sufre una pequeña lesión en el sóleo

Barcelona, 13 oct (EFE).- El atacante del Barcelona Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva", según han informado este lunes los servicios médicos del club catalán, que no ha determinado el período que el futbolista estará de baja.

13 de octubre de 2025 - 07:55
Olmo se lesionó el pasado viernes, en la Ciudad del Fútbol, en el último entrenamiento de la selección española antes de medirse a Georgia en partido clasificatorio para el Mundial 2026.

El jugador catalán no se había ejercitado durante toda la semana "por cansancio y alguna molestia", tal como confirmó posteriormente el seleccionador, Luis de la Fuente, y abandonó al terreno de juego tras probarse quince minutos en la primera sesión en la que participaba.

A su regreso a Barcelona, Olmo se ha sometido a unas pruebas que han confirmado que sufre una lesión en el sóleo, pero que la misma no revista gravedad. Y es que su dolencia se limita a las fibras del músculo, sin que tenga afectado el tejido de sostén circundante, como el periostio o las fascias.

