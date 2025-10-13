Dani Olmo sufre una pequeña lesión en el sóleo

Olmo se lesionó el pasado viernes, en la Ciudad del Fútbol, en el último entrenamiento de la selección española antes de medirse a Georgia en partido clasificatorio para el Mundial 2026.

El jugador catalán no se había ejercitado durante toda la semana "por cansancio y alguna molestia", tal como confirmó posteriormente el seleccionador, Luis de la Fuente, y abandonó al terreno de juego tras probarse quince minutos en la primera sesión en la que participaba.

A su regreso a Barcelona, Olmo se ha sometido a unas pruebas que han confirmado que sufre una lesión en el sóleo, pero que la misma no revista gravedad. Y es que su dolencia se limita a las fibras del músculo, sin que tenga afectado el tejido de sostén circundante, como el periostio o las fascias.