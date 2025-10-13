El Granollers inicia su andadura europea ante un viejo conocido

En la temporada 2022-23, ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de esta misma competición. El Aarhus sorprendió con una victoria en Granollers (32-34), pero el conjunto dirigido por Antonio Rama firmó una remontada memorable a domicilio (25-30) y se clasificó para la siguiente ronda.

El Fraikin acabaría esa edición como subcampeón de la competición en una campaña histórica para el club.

El club afronta el duelo contra el cuadro danés tras caer derrotado el domingo ante el Barça. Pese a ello, Antonio Rama valoró positivamente el trabajo realizado durante la semana y destacó que la preparación para ese encuentro también les sirve para encarar el encuentro contra el Aarhus.

"Hemos trabajado toda la semana para afrontar ambos. Son equipos con perfiles similares: con un buen lanzamiento exterior, con muchos jugadores con uno contra uno y grandes físicamente", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para este compromiso, el Granollers no podrá contar con el lateral Ferran Castillo ni con el extremo Pablo Guijarro, bajas ya conocidas.

Por ello, todo apunta a que repetirán convocatoria los jóvenes extremos del filial Bernat Povill y Jaume Espigulé, quienes ya han demostrado estar preparados para competir al más alto nivel, y que ya llevan unos partidos en dinámica de primer equipo.