España, a por su mejor registro de partidos sin derrota en Valladolid, donde siempre ganó

Intentará conseguirlo con Luis de la Fuente a los mandos y en una ciudad, Valladolid, donde venció los cuatro partidos que jugó.

La generación de futbolistas que dio forma a la etapa más gloriosa del fútbol español, la que conquistó dos Eurocopas consecutivas y el único Mundial de España, ve amenazado uno de sus récords, el de partidos oficiales consecutivos sin perder.

Lo inició precisamente en el Mundial 2010, tras caer de forma inesperada ante Suiza en el estreno, enlazando triunfos en el torneo en Sudáfrica ante Honduras, Chile, Portugal, Paraguay, Alemania en semifinales y la final de Johannesburgo frente a Holanda.

Desde esa cita decidida con el gol de Andrés Iniesta, escrito con letras de oro en la historia de la selección española, el equipo dirigido por Vicente del Bosque sostuvo una racha sin perder en encuentros oficiales que se extendió hasta el batacazo en la Copa Confederaciones 2013, superada claramente en Maracaná en la final ante Brasil (3-0).

En todos los años que moldeó el registro, España cayó en partidos amistosos, hasta en cuatro, que no encaraba con la misma actitud. Goleada por Argentina (4-1) y por Portugal (4-0), derrotada por Italia (2-1) y por Inglaterra (1-0). De los 29 partidos oficiales sin caer derrotada España, 24 fueron triunfos y 5 empates.

"Son selecciones diferentes en tiempos diferentes pero dos grandes selecciones", aseguró De la Fuente a horas de poder igualar ese récord. "No es fácil alcanzar estos registros. Se ha conseguido paso a paso, peleando cada competición y cada partido. Sigue siendo nuestra mentalidad. Queremos seguir mejorando", añadió.

En los 35 partidos con De la Fuente al mando de la absoluta, España solamente cayó ante Escocia en encuentro oficial y en un amistoso en Londres frente a Colombia. En Glasgow, el 28 de marzo de 2023, aprendió una lección que la hizo mejor para ser luego campeona de la Liga de Naciones y la Eurocopa.

"De todo se aprende y fue una experiencia dura. La primera derrota, pero nos hizo mucho mejores, más fuertes. Me expliqué mal al decir que no cambiaría nada tras la derrota pero no hemos cambiado nada, hemos mantenido una idea para construir el edificio. A veces falla un tabique que se cambia y se pone otro. Salimos reforzados como grupo con una reacción excepcional", recordó De la Fuente.

Desde entonces, España ha vencido 24 partidos y ha empatado 4. Ha sido campeona de la Liga de Naciones 2023, de la Eurocopa 2024 y cedió en los penaltis en la final de la Liga de Naciones 2025. Ante Bulgaria podrá igualar el mejor de sus registros sin perder y en la ventana de noviembre establecer uno nuevo ante Georgia y Turquía.

Valladolid acogerá por quinta vez un partido de la selección española en el estadio José Zorrilla, donde siempre salió victoriosa. La primera ocasión fue el 11 de marzo de 1992, en un amistoso ante Estados Unidos con triunfo 2-0 gracias a los goles Txiqui Beguiristain y Fernando Hierro.

Pasados cinco años regresó la selección española a Valladolid, el 8 de junio de 1997, para disputar el primer partido oficial en esa ciudad. Se midió a la República Checa en la fase de clasificación del Mundial 1998, con Javier Clemente al mando, y logró un triunfo sufrido por la mínima, de nuevo con Fernando Hierro marcando en el estadio donde jugó con el Real Valladolid en sus inicios.

La tercera cita de España en el José Zorrilla dejó el debut de Cesc Fábregas con Luis Aragonés dando paso al joven talento, en un triunfo por 3-2 ante la Costa de Marfil capitaneada por Didier Drogba. La Roja remontó con goles de David Villa, José Antonio Reyes y Juanito.

El último precedente quedó marcado por la grave lesión de rodilla sufrida por Gavi, que enmudeció el estadio a los 26 minutos, con España ya clasificada para la Eurocopa y dejando un triunfo amargo ante Georgia (3-1) con goles de Le Normand, Ferran Torres y Lochoshvili en propia puerta.