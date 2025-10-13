Tebas: "No buscamos resultados económicos"

"No es un proyecto en el que busquemos resultados económicos. Nosotros no vamos a ganar un euro. El tema de los clubes es un tema del promotor, Relevant. Lo primero es que aquellos aficionados del Villarreal que quieran desplazarse darles esa posibilidad y a partir de eso no es lo mismo que puedan ir 8.000, 3.000 o 2.000. Eso cambia muchísimo el resultado económico", afirmó.

Tebas, que asistió a la presentación del documental "El Sentido", sobre LaLiga Genuine Moeve, competición formada por equipos del colectivo de personas con discapacidad intelectual que va a disputar su octava edición, reiteró que es un proyecto que LaLiga empuja con la intención es hacer un partido al año y que se reglamente como ha pedido a la FIFA.

"Lo expliqué en el foro de Miami, un partido al año por liga, porque no todo el mundo quiere jugar fuera, y luego también para el receptor limitar también el número de partidos de otras ligas. A nosotros una vez al año nos parece que es una forma de extender. Estados Unidos, se puede llevar a Asia, a Buenos Aires o a otro sitios, y queremos que se reglamente. Creo que con eso no habría ningún problema y ayudaría a toda la competencia, entre otras, que nos están haciendo, entre otras, las grandes ligas americanas", añadió.

Tebas descartó la posibilidad de que desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) o desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se trate de bloquear el traslado del encuentro a Estados Unidos, porque el primero no tiene competencias, y quien podía tumbar el partido con el reglamento actual eran la UEFA y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Confío en que el Consejo Superior de Deportes que se aplique el Estado de Derecho. A AFE no los veo con intención, más bien quieren tener información, me parece lo lógico y lo razonable. En el año 2018, cuando empezamos para el primer partido, teníamos un acuerdo con AFE que era lo que nosotros íbamos a hacer con ellos en Estados Unidos. Ellos nos proponían, que parecía un tema muy interesante, de la selección de jugadores en paro que tenían y que hacían partidos amistosos para intentar buscar equipos, hacer lo mismo en Estados Unidos. Ya se lo hemos enviado cuando consideramos que ya no vamos a tener ningún problema", insistió.