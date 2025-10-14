Brian Gutiérrez, del Chicago Fire, dice que el partido de este sábado es una final

"Lo vemos como una final. Este sábado tenemos que ganar y ver dónde nos llega. Al 'play-in' o directamente a los 'playoffs'", dijo Gutiérrez en un encuentro virtual con los medios.

"Es un paso más como equipo, porque no llegamos desde 2017", agregó el joven, de 22 años.

El Chicago Fire es actualmente octavo en la Conferencia Este con 52 puntos a falta de una jornada para el cierre de la temporada regular de la MLS, en la que se enfrentarán al ya eliminado New England Revolution.

Aunque el equipo se ha asegurado matemáticamente un puesto en el 'play-in', un partido entre el octavo y el noveno de cada conferencia para hacerse con la última plaza de acceso a la postemporada, una victoria este fin de semana les daría opciones de ser incluso sextos.

Orlando City, con 53 puntos, y Nashville, con 54, son los dos equipos que el Chicago Fire todavía puede alcanzar en la tabla.

Gutiérrez reveló al respecto que la llegada de Gregg Belhalter, al término de la pasada campaña, al banquillo de Chicago fue fundamental para cambiar la mentalidad del equipo, que el año pasado fue el peor en el Este.

"Cuando llegó Gregg era la meta", dijo el futbolista sobre alcanzar los 'playoffs', y agregó que una vez comienzan la postemporada comienza "un torneo totalmente diferente".

Sobre un posible salto a Europa, Gutiérrez aseguró que es una de sus metas, pero indicó que ahora está centrado en terminar la temporada de la mejor manera posible.

El jugador suma 9 goles y 6 asistencias este año en 28 partidos, su mejor balance desde su debut profesional en 2020.