Cristiano Ronaldo supera a “Pescadito” Ruiz, con pasado en Olimpia

El atacante luso Cristiano Ronaldo remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48.

El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos “Pescadito” Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las Eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

Portugal igualó de local 2-2 con Hungría, por el selectivo del Viejo Continente para la Copa del Mundo 2026. EFE