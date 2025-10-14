España extendió su firme camino al Mundial, con pleno de triunfos en cuatro jornadas con 15 goles a favor y ninguno en contra. Superior a Bulgaria en un partido en el que remató en 33 ocasiones, once a puerta y un remate al travesaño de Pedri, el triunfo lo selló Mikel Merino con un doblete de cabeza, en los minutos 35 y 57, un tanto en propia puerta de Chernev a once minutos del final y un penalti marcado por Oyarzabal en el tiempo añadido.
España iguala su mejor racha sin perder con un triunfo cómodo ante Bulgaria (4-0)
