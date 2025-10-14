La camiseta de Messi se multiplica en las tribunas

Las camisetas albicelestes de Messi eran las favoritas entre los hinchas argentinos, que superaban ampliamente en número a los aficionados de Puerto Rico.

A pesar del tradicional ambiente festivo que suele acompañar a cada partido de la selección argentina allá donde va, esta vez esa atmósfera pareció disminuida, quizás por la falta de relevancia del encuentro, o por el escaso tiempo de antelación con el que se anunció a Miami como sede del encuentro.

El partido estaba originalmente programado para jugarse el lumes en Chicago, pero los promotores cambiaron la semana pasada la sede a Miami, alegando razones de seguridad.

Cuando apenas restaba un cuarto de hora para el inicio, las gradas mostraban una mayoría de asientos vacíos. Aquellos ocupados, sin embargo, correspondían a hinchas con la camiseta argentina.

Además de la camiseta de Messi, la de Franco Mastantuono con el Real Madrid también fue una de las más repetidas.

La Albiceleste dominó las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 y selló su clasificación con considerable anticipación.

Puerto Rico cayó en segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf y no estará en el Mundial.

En esta ventana de amistosos de selecciones, Argentina se impuso el pasado viernes a Venezuela por 1-0 en Miami.

Messi no jugó ese encuentro, pero el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirmó que hoy tendría minutos.