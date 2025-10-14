Odysseas se incorpora a un grupo del que siguen al margen Alfon y Nianzou

En esta segunda sesión de la semana desarrollada en la ciudad deportiva, tras los tres días de descanso dados por el entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, ya estuvo el ahora portero titular, segundo de los siete internacionales convocados en esta ocasión que regresó, después de que el lunes lo hiciera el lateral izquierdo chileno Gabril Suazo.
No estuvieron sobre el césped Alfon y Nianzou, al igual que el lunes, ya que realizaron trabajo específico, según un comunicado del club, en el que también se anuncia que para el miércoles se espera la presencia en la ciudad deportiva del centrocampista Djibril Sow y el extremo Rubén Vargas, que el lunes compitieron con la selección suiza.
Los otros tres internacionales que restan por llegar son el portero noruego Orjan Nyland, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj y el delantero nigeriano Akor Adams.
Alfon, de baja por un esguince de tobillo que se produjo hace cuatro jornadas en el campo del Alavés, y Nianzou, quien se ha perdido los dos últimos encuentros por una lesión en un muslo sufrida ante el Villarreal, el 23 de septiembre, son así los únicos que por mermas físicas tiene trabajo específico.
