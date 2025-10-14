Odysseas se incorpora a un grupo del que siguen al margen Alfon y Nianzou

Sevilla, 14 oct (EFE).- El meta Odysseas Vlachodimos se incorporó este martes a los entrenamientos del Sevilla, tras cumplir sus compromisos con la selección griega, y se une así a un grupo que prepara el partido del próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca, para el que aún siguen al margen de la plantilla el mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou.