Brasileirão: Palmeiras golea y lidera en solitario

El Verdão, sin la participación de su capitán Gustavo Gómez (convocado a la selección nacional) y el ingreso del compatriota Ramón Sosa, en el minuto 78, fue ampliamente superior al rival, pese a que inició el juego en desventaja, con el gol de Jhonatan dos Santos de tiro penal, al minuto 38.

A partir de ahí emergió la gran figura de Vitor Roque, quien tras el empate de Bruno Fusch (45’+5’) puso al Palmeiras arriba en el marcador al minuto 58.

Felipe Anderson amplió en el 73’, Juan Manuel López puso en 4-1 en el minuto 84 y cerró su gran noche Vitor Roque con su doblete al minuto 89.

Con este resultado el Verdão suma 61 puntos, tres más que Flamengo (58) y nueve sobre Cruzeiro, que más tarde enfrentaba al Atlético Mineiro.

En otros partidos del miércoles se enfrentaban Mirassol con Internacional, Sport Recife con Ceará, Santos con Corinthians y Fortaleza con Vasco da Gama. El jueves prosigue el campeonato con los juegos Gremio-São Paulo, Vitoria-Bahía y Fluminense-Juventude.