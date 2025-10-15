Cristiano, "muy orgulloso" tras batir un nuevo récord

"No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí y, por eso, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta marca única con Portugal", escribió Cristiano en su perfil de la red social Instagram.

Y añadió: "Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la clasificación para el Mundial!".

Cristiano, de 40 años, marcó un doblete el martes en el empate ante Hungría (2-2) en Lisboa y alcanzó las 41 dianas en una fase de clasificación para un Mundial, superando al guatemalteco Carlos Ruiz.

Este se suma a la lista de récords batidos por el exdelantero del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, que es el jugador con más goles en la historia, con 948, o el que más partidos y tantos ha marcado por un país, con 225 y 143 respectivamente.

