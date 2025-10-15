Fútbol Internacional

Conmebol anuncia premio de US$ 24 millones para el campeón de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este miércoles que el premio destinado al próximo campeón de la Copa Libertadores de América ascenderá a 24 millones de dólares, lo que representa un incremento de un millón con respecto a la edición de 2024. El organismo destacó que será “el más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional”.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 21:10
Los presidentes Isaac Álvarez (Liga Deportiva Universitaria de Quito), Diego Milito (Racing Club), Leila Pereira (Palmeiras) y Luiz Eduardo Baptista (Flamengo), luego de la reunión con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
La entidad informó en un comunicado que su presidente, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con los titulares de los clubes semifinalistas: Isaac Álvarez (Liga Deportiva Universitaria de Quito), Diego Milito (Racing Club), Leila Pereira (Palmeiras) y Luiz Eduardo Baptista (Flamengo).

“En este marco, se anunció que el premio otorgado al campeón de la Conmebol Libertadores será incrementado en USD 1.000.000 en la presente edición, alcanzando un total de USD 24.000.000, el premio más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional", afirmó la institución con sede en Luque, Paraguay.

Además del premio récord para el ganador, el subcampeón se embolsará siete millones de dólares. La reunión también sirvió para coordinar los detalles organizativos, logísticos y de seguridad de la final, programada para el 29 de noviembre en Lima.

“Al cierre del encuentro, los presidentes de los clubes y las autoridades de la Conmebol firmaron un documento contra la violencia y el racismo, que ratifica el compromiso asumido por todos los equipos al momento de participar de la competición”, añadió el comunicado.

Previamente, en su cuenta en X, Domínguez celebró que cada vez está más cerca otra “Final Única de la CONMEBOL @Libertadores!” e invitó a “vivir la fiesta del fútbol” en Lima.

Fuente: EFE