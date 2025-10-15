Conmebol anuncia premio de US$ 24 millones para el campeón de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este miércoles que el premio destinado al próximo campeón de la Copa Libertadores de América ascenderá a 24 millones de dólares, lo que representa un incremento de un millón con respecto a la edición de 2024. El organismo destacó que será “el más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional”.