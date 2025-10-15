Conmebol anuncia premio de US$ 24 millones para el campeón de la Copa Libertadores

La entidad informó en un comunicado que su presidente, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con los titulares de los clubes semifinalistas: Isaac Álvarez (Liga Deportiva Universitaria de Quito), Diego Milito (Racing Club), Leila Pereira (Palmeiras) y Luiz Eduardo Baptista (Flamengo).
“En este marco, se anunció que el premio otorgado al campeón de la Conmebol Libertadores será incrementado en USD 1.000.000 en la presente edición, alcanzando un total de USD 24.000.000, el premio más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional", afirmó la institución con sede en Luque, Paraguay.
Además del premio récord para el ganador, el subcampeón se embolsará siete millones de dólares. La reunión también sirvió para coordinar los detalles organizativos, logísticos y de seguridad de la final, programada para el 29 de noviembre en Lima.
“Al cierre del encuentro, los presidentes de los clubes y las autoridades de la Conmebol firmaron un documento contra la violencia y el racismo, que ratifica el compromiso asumido por todos los equipos al momento de participar de la competición”, añadió el comunicado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Previamente, en su cuenta en X, Domínguez celebró que cada vez está más cerca otra “Final Única de la CONMEBOL @Libertadores!” e invitó a “vivir la fiesta del fútbol” en Lima.
Fuente: EFE