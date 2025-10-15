Xabi recupera a Mastantuono

El centrocampista sufría fatiga muscular antes de viajar con su selección, y una vez ya a las órdenes de Scaloni finalmente fue descartado y regresó a Madrid el sábado. Tras unos días de descanso, Franco ya está recuperado y, salvo contratiempo, disponible para el siguiente partido del Real Madrid, la visita al Getafe de este domingo (21:00 horas CEST, -2 GMT).

Por su parte, el francés Kylian Mbappé continuó con su reposo programado para poder recuperarse de un golpe en el tobillo derecho sufrido con su selección. El galo ya viajó con molestias, pero jugó 83 minutos -con gol y asistencia- y se retiró del terreno de juego en el partido ante Azerbaiyán tras sufrir un golpe en la misma zona.

A pesar de esto, el plan del Real Madrid es que Mbappé, con un inicio arrollador de temporada gracias a sus 14 goles en diez partidos, esté disponible contra el Getafe tras una vuelta progresiva a los entrenamientos.

Además, Ferland Mendy completó su segundo día con el grupo, tras una lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped. El lateral izquierdo irá cogiendo sensaciones y ritmo de competición hasta estar disponible para entrar en las convocatorias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lista en la que, ante el Getafe, no estarán Dena Huijsen, quien continúa su proceso de recuperación de su lesión en sóleo; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, con sendas lesiones musculares. Los cuatro continuaron con su plan específico de recuperación.

Un entrenamiento en el que Xabi Alonso no pudo contar con los internacionales que han disputado partidos con sus respectivas selecciones -Camavinga (Francia), Alaba (Austria), Arda Güler (Turquía), Courtois (Bélgica), Brahim (Marruecos), Vinícius (Brasil), Rodrygo (Brasil), Militão (Brasil) y Gonzalo (España sub-21)-.

Los internacionales se irán reincorporando a la dinámica de grupo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas hasta el viernes, que será el primer día en el que todos puedan entrenar juntos; dos días antes de visitar al Getafe.