Duda amplía contrato con el Jimbee Cartagena hasta 2030

Ambas partes llegaron a un acuerdo para prolongar el contrato que les unía hasta junio de 2026.

La entidad presidida por Miguel Ángel Jiménez Bosque hizo público un comunicado, en el que detalló que el técnico hispano-brasileño ampliaba su vínculo.

En dicha nota, el Jimbee anunció que este viernes ofrecerá una rueda de prensa para presentar la renovación del contrato de Duda como técnico rojiblanco hasta el referido año, lo cual es una muestra evidente de la plena confianza que se tiene en el de Florianópolis, de 55 años -nació el 9 de diciembre de 1969- y que recaló en Cartagena a finales de 2019.

La actual es su octava temporada al frente del equipo, al que además clasificó para la Liga de Campeones, torneo en el que logró el pasado curso un meritorio tercer puesto y en la que en la presente campaña aspira a superar ese resultado.

Duda, quien dirigió durante 17 temporadas consecutivas a ElPozo Murcia, de 2001 a 2018, y posteriormente de forma fugaz al Al-Yarmouk de Kuwait y al Real Rieti italiano, es, además, mánager general del Jimbee.