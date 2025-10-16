El clásico del fútbol panameño marca el arranque de la jornada 13 del Clausura 2025

Ciudad de Panamá, 16 oct (EFE).- El partido entre Plaza Amador y Tauro, el clásico del fútbol panameño, abrirá este viernes la decimotercera jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.