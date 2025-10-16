El momento de Bellingham

Eso sí, Xabi Alonso tiene un ‘problema’. Contando con la baja de larga duración de Bellingham, el técnico le dio galones a Arda Güler en la posición que era territorio Jude. Y el turco ha respondido.

En su tercera temporada en el Real Madrid suma ya 719 minutos en los diez partidos que ha disputado. Aún con ocho meses de temporada por delante, ya suma el 32,7% de los minutos que tuvo durante toda la temporada pasada, en la que Carlo Ancelotti no acabó de apostar por él.

Y en su primer año en España solo disputó 440 minutos en 12 partidos; año en el que el Real Madrid ganó una Liga de Campeones que el turco no siente como suya, ya que no tuvo minutos, según explicó recientemente en una entrevista en L’Equipe en la que, además, dejó un mensaje claro sobre la importancia que ha tenido para él la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid.

“Confío plenamente en sus planes. Si un día me pide jugar de portero, me compro unos guantes”, aseguró.

Un Arda Güler que es capital para Xabi Alonso. El sexto jugador de la plantilla -sin contar al guardameta Thibaut Courtois- en minutos. Junto a Tchouaméni y Valverde, los tres nombres fijos del centro del campo de Xabi Alonso.

La posición del inglés en el esquema de Xabi Alonso está sobre la mesa desde la presentación del técnico.

“Jude puede abarcar mucho campo, pero tiene que partir de la posición correcta. Tiene alma de centrocampista, le gusta participar y tiene capacidad de llegar. El punto de partida va a ser importante”, declaró el técnico.

Tras una temporada de debut arrolladora de Bellingham en el Real Madrid, con 23 goles y 13 asistencias, bajó su producción a 14 goles y 14 asistencias la pasada campaña -en diez partidos más-. Y, sobre todo, con la llegada de Mbappé, redujo sus espacios de actuación sobre el terreno de juego. Le costó encontrar su lugar.

Con la marcha de Ancelotti, Xabi Alonso le colocó de tercer centrocampista durante el Mundial de Clubes. Justo la posición en la que destaca ahora un Arda Güler que sí demuestra una gran conexión con Mbappé, al que le ha dado cuatro asistencias, de los 14 que ha marcado el galo hasta la fecha.

“Con Mbappé todo fluye. A veces hablamos antes un poco antes del partido. ‘Hoy podríamos hacer esto o aquello…; otras veces basta con una mirada”, explicó en L’Equipe.

Arda Güler con galones en el equipo y Jude Bellingham recuperado tras una operación en el hombro izquierdo que pospuso durante meses, después de haber aprovechado el parón internacional, en el que no fue convocado con Inglaterra, para llevar a cabo una minipretemporada, Xabi Alonso necesita adaptar su idea.

Partidario siempre de las rotaciones, a excepción, de momento, de la portería con Courtois y de Mbappé en la delantera, pero con partidos clave el próximo mes en los que deberá tomar decisiones.

Hasta el próximo parón internacional, el Real Madrid recibe a la Juventus y visita al Liverpool en la Liga de Campeones, además de un clásico en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre que puede marcar al técnico, tras dos goleadas sufridas en dos partidos de entidad desde que llegó al banquillo madridista: el 4-0 contra el PSG y el 5-2 ante el Atlético de Madrid.

Partidos grandes en los que no caben todos. Con la opción sobre la mesa de repetir la opción del derbi: escorar a Güler al costado derecho en detrimento de un Franco Mastantuono que de los últimos seis partidos del Real Madrid solo fue suplente en el Metropolitano.

Un ‘problema’ para Xabi Alonso en la gestión de sus jugadores y del vestuario con la misión de recuperar al mejor Bellingham.