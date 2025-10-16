El nigeriano Akor Adams, último internacional en incorporarse al Sevilla de Almeyda

Este jueves también se incorporaron al equipo el portero noruego Orjan Nyland y el medio serbio Nemanja Gudelj, pero ambos estuvieron sobre el césped a las órdenes del 'Pelado'.

El lunes ya trabajó en Sevilla (suroeste de España) el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, el martes apareció el meta griego Odysseas Vlachodimos y el miércoles los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, con lo que los siete internacionales en esta ocasión están a disposición del técnico de Azul (provincia de Buenos Aires), que prepara la visita del Mallorca del sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Akor Adams sólo tendrá así un entrenamiento junto a sus compañeros antes del encuentro, el del viernes, día en el que Almeyda atenderá en la matinal a los periodistas en la ciudad deportiva, donde por la tarde ha programado la sesión preparatoria, última antes de la visita del conjunto balear.

Para ese partido, el mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, que este jueves otra vez desarrollaron trabajo específico por mermas físicas, no llegarán a tiempo.

