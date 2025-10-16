El saudí Salem Al Dawsari y la japonesa Hana Takahasi, mejores jugadores de Asia en 2025

Al Dawsari fue reconocido por su magnífica temporada en la que fue el máximo goleador de la Liga de Campeones del continente, en la que el Al Hilal fue semifinalista, así como contribuyó a que el cuadro cuadro saudí alcanzara los cuartos en el Mundial de Clubes.

Es la segunda vez que al Dawsari recibe el premio de mejor jugador asiático del año tras lograrlo en 2022, lo que le convierte en el primer futbolista de su país que alcanza este logro y el cuarto en conseguirlo tras el japonés Hidetoshi Nakata, el catarí Akram Afif y el uzbeko Server Djeparov.

Takahasi, por su parte, lideró la victoria de su equipo en la Copa nipona y se convierte en la quinta jugadora de su país en recibir este galardón.

El surcoreano Lee Kang-in, jugador del París Saint Germain, fue elegido por primera vez jugador asiático internacional del año, en el que ha ganado, entre otros títulos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, así como ayudó a su selección a clasificarse para el Mundial. En el ámbito femenino la elegida fue la japonesa Maika Hamano, ganadora del triplete nacional con el Chelsea.

En el capítulo de entrenadores fueron premiados la iraní Ri Song Ho, del Bam Khatoon, y el norcoreano Ri Song Ho, técnico de la selección femenina sub-20.