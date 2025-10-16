Nadine Kessler: "En el fútbol femenino necesitamos inversión estable y con propósito"

"Este es el momento clave para Europa. Hay muchos interesados, pero necesitamos inversión estable y con propósito. No queremos a quienes vienen a 'salvar' al fútbol femenino del masculino o de la falta de fondos. El fútbol femenino no es una víctima, es una estrella en ascenso. Los inversores vienen porque ven rentabilidad, y eso es legítimo. Pero hay que guiar esa inversión hacia las estructuras adecuadas. Necesitamos más dinero, sí, pero dinero que marque una diferencia real en el día a día de los clubes femeninos, no solo titulares promocionales. Queremos que cambie la realidad de los equipos", dijo en su intervención en el World Football Summit.

Kessler analizó el desarrollo de la pasada Eurocopa: "Los europeos son una guía, una referencia. A las jugadoras les dimos instalaciones de primer nivel, condiciones deportivas de primer nivel. Y al final, el fútbol que vimos en el campo fue increíble. Veintinueve de los treinta y uno partidos se jugaron con el estadio lleno. Nuestro objetivo inicial era vender todas las entradas y muchos pensaban que estábamos locos, pero para nosotros era un objetivo muy importante; no solo por los titulares, sino para demostrar que el crecimiento es genuino".

"Si trabajas en el fútbol femenino, cualquier evento o competición que organices tiene que salir bien, porque todos necesitamos que ese efecto contagio llegue a las ligas domésticas. Las ligas domésticas están mejorando, pero aún no lo suficiente. Es esencial que sean sostenibles y competitivas. Si la calidad y la competitividad no están, el fútbol no crecerá. El fútbol de selecciones está volando, pero el de clubes necesita más apoyo. En los próximos de 3 a 5 años, mi objetivo es que el fútbol femenino de clubes sea un negocio viable", expresó.

En cuanto al calendario, indicó: "El espacio no es el problema en el calendario del fútbol femenino, el problema es la exclusividad: encontrar ventanas exclusivas para los partidos femeninos internacionales y nacionales, sin que choquen con los partidos masculinos u otros eventos deportivos. Buscamos ese punto que haga que nuestro producto sea bueno deportivamente, pero también visible".

Asimismo, apuntó: "Ahora el fútbol femenino es muy diferente y pienso que es muy importante reconocer lo diferente que es. A veces parece que en el fútbol femenino fingimos que todo empezó ahora, pero no es así. Muchos clubes clave, federaciones y organismos rectores han invertido miles de millones en los últimos años para que hoy haya tanta gente interesada en el fútbol femenino".