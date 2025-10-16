Raúl jugará el Clásico de Leyendas ante el Barça Legends en Tokio

El encuentro vivirá su segundo capítulo tras el éxito alcanzado en su primera edición cuando se vendieron todas las entradas para asistir al Clásico que ganó el conjunto azulgrana (2-1) en diciembre de 2024 en el que se reencontraron Iniesta y Xavi tras casi una década sin jugar juntos.

Tras seis temporadas dirigiendo el Castilla, el filial del Madrid, Raúl vuelve a un clásico Legends, que se jugará en el Saitama Stadium de Tokio.