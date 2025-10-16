Raúl jugará el Clásico de Leyendas ante el Barça Legends en Tokio
Madrid, 16 oct (EFE).- Raúl González Blanco, ex capitán del Real Madrid y la selección española, se une al equipo del Real Madrid que jugará el Clásico de Leyendas ante el Barça Legends el próximo 22 de noviembre en Tokio junto a Guti, Figo, Pepe y Morientes y jugadores azulgrana como Iniesta, Puyol, Rivaldo, Saviola o Davids, anunciaron este jueves los organizadores del evento, NSN y Stoneweg Places & Experiences.
Por EFE
16 de octubre de 2025 - 11:25
El encuentro vivirá su segundo capítulo tras el éxito alcanzado en su primera edición cuando se vendieron todas las entradas para asistir al Clásico que ganó el conjunto azulgrana (2-1) en diciembre de 2024 en el que se reencontraron Iniesta y Xavi tras casi una década sin jugar juntos.
Tras seis temporadas dirigiendo el Castilla, el filial del Madrid, Raúl vuelve a un clásico Legends, que se jugará en el Saitama Stadium de Tokio.