“Ser campeón del mundo es más que un contrato”, afirma Davor Suker sobre jugar el Sub-20

“Ser campeón del mundo es más que un contrato, que un mes, que tres goles en su liga o equipo, es tener este sueño, porque el fútbol es soñar”, aseguró Suker a EFE desde el estadio Nacional de la capital chilena en un encuentro con la prensa.

El exfutbolista del Real Madrid y el Sevilla, entre otros, hoy presidente de la Federación Croata de Fútbol, reflexionó sobre la oportunidad perdida de algunos jugadores ya instalados en la élite de Europa a los que sus clubes no les permitieron jugar el torneo.

“Seguro que a estos chicos les encantaría estar aquí”, aseguró Suker, de 57 años, sobre jugadores como el español Lamine Yamal (Barcelona) o los argentinos Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

“Como yo estoy ilusionado hoy, después de 38 años de haber jugado aquí, esto no hay dinero que pueda pagarlo. Sé que unas de las imágenes que tendré antes de morir serán las del estadio Nacional y las de ganar la Copa del Mundo juvenil aquí”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exdelantero también sabe lo que es perderse competencias internacionales importantes, pues junto a otras leyendas de su generación como Robert Prosinecki o Predrag Mijatovic dejaron de jugar producto de la guerra en los países balcánicos a principios de la década de 1990.

“Nosotros no hemos jugado durante cuatro años, es como si Argentina con Di María, Messi y otros cuatro jugadores hubieran pasado cuatro años sin poder jugar, era importante”, comparó, y revivió ese momento. "Imagínate si hubiéramos podido jugar esos cuatro años, en la mejor edad, entre los 23 y 27 años, es duro”, confesó.

Suker disfruta por estos días en Chile y reconoce que ha enviado fotos recientes de Santiago, la capital, y mensajes a sus excompañeros de 1987 para recordar aquellos momentos, y también ha visto algunos partidos de este mundial sub-20.

“Hubo jugadores de Colombia que me han sorprendido, de rapidez, de calidad, un poco le faltó olfato de gol, tranquilidad, no hubo buen control en el área chica, experiencia. No es fácil”, resumió tras lo visto en la semifinal ante Argentina.

El goleador del Mundial de Francia 1998 agregó que “también en Argentina hay grandes jugadores, en España, Chile, Marruecos... Japón también me ha sorprendido y seguro que en los próximos años tendrán su gran momento en el fútbol mundial. Hay un gran futuro”.

Desde su experiencia, el mundial sub-20 para los futbolistas “es ideal para que aprendan”.

“Yo sé perfectamente lo que piensan ahora los jugadores de Colombia tras haber perdido, sé que no durmieron en toda la noche y se acostaron con la pregunta ¿por qué? Por otro lado, están los de Argentina, que se van a dormir como el mejor jugador y el ganador de la vida, y es la misma persona; la diferencia es ganar o perder”, acotó a EFE.

Para Suker estos futbolistas juveniles deben entender que “hay que saber vivir con la victoria y con la derrota. No he visto a un jugador que marque todos los goles y que gane todos los partidos, todavía no existe”.

“Tener la mano en el pecho y cantar su himno es muy importante para que los jugadores maduren. El miedo cuando sales al terreno de juego, el partido son 90 minutos, pero el fútbol es educación en casa de los padres, en la escuela”, aseveró.

Suker evitó críticar los “tatuajes y otras cositas” a las que hoy día le dan tanta relevancia los futbolistas, y prefirió cerrar con una frase que demuestra que su pasión por el fútbol y por jugar un torneo de la talla de un mundial sigue intacta.

“No hay nada mejor en el mundo que jugar con tu selección, marcar goles y representar a tu país”, concluyó.