Fútbol Internacional

Video: La expulsión de Adam Bareiro en la derrota de Fortaleza

Adam Bareiro fue expulsado en la derrota 2-0 de Fortaleza contra Vasco da Gama por la ronda 28 de la Serie A de Brasil. El Leão do Pici del futbolista paraguayo continúa en zona de descenso.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 10:06
El paraguayo Adam Bareiro, futbolista de Fortaleza, es expulsado del partido frente a Vasco da Gama por la fecha 28 de la Serie A de Brasil.
Fortaleza perdió 2-0 con Vasco da Gama en un partido con cuatro expulsados: uno de ellos, Adam Bareiro. El futbolista paraguayo recibió la roja directa de Wilton Sampaio a los 90+5 minutos después de un cruce con el defensor Robert Renan. El Leão do Pici está décimo octavo con 24 puntos, en zona de descenso a la Serie B cuando restan 11 partidos para finalizar la Serie A.

La expulsión de Adam Bareiro