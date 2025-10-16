Video: La expulsión de Adam Bareiro en la derrota de Fortaleza

Fortaleza perdió 2-0 con Vasco da Gama en un partido con cuatro expulsados: uno de ellos, Adam Bareiro. El futbolista paraguayo recibió la roja directa de Wilton Sampaio a los 90+5 minutos después de un cruce con el defensor Robert Renan. El Leão do Pici está décimo octavo con 24 puntos, en zona de descenso a la Serie B cuando restan 11 partidos para finalizar la Serie A.

La expulsión de Adam Bareiro