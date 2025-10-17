0-2. Pavlidis lleva al Benfica de Mourinho a dieciseisavos de final

El cuadro que dirige Jose Mourinho rentabilizó el talento del atacante heleno en el encuentro disputado en el estadio Municipal de Chaves y que se desequilibró a los ocho minutos cuando Pavlidis recogió un pase de Joao Rego y, con un disparo pegado al palo derecho, adelantó a los visitantes.

El Benfica, el club con más títulos de Copa, veintiséis, el último en 2017, aunque llegó a la final el pasado curso y fue superado por el Sporting, cerró la clasificación en el 80.

El tanto fue parecido al primero. El ucraniano Heorhiij Sudakov asistió a Pavlidis, que, sin oposición, volvió a llevar la pelota a la red del Chaves, de la segunda división portuguesa.

El Benfica, que el martes disputará su duelo de la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Newcastle, logró acceder a la cuarta ronda copera.

