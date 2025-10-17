Alisson continúa fuera por lesión

El portero brasileño se lesionó en los isquiotibiales en la derrota contra el Galatasaray en la Liga de Campeones, el pasado 30 de septiembre, y, aunque la intención de Arne Slot era recuperarle para el partido de este domingo contra el Manchester United, el técnico neerlandés tendrá que esperar.

"Aún no está entrenando. Es difícil saber cuándo va a volver, porque el final de la recuperación puede dar sensaciones positivas y negativa, pero seguro que no va a jugar este fin de semana ni la semana siguiente", confirmó este viernes Slot en rueda de prensa.

Tras recibir al United este fin de semana, los 'Reds' se enfrentarán al Eintracht de Fráncfort en Champions y visitarán al Brentford la semana que viene. Aún quedan cinco partidos para el duelo contra el Real Madrid, por lo que el Liverpool confía en recuperar a su portero titular para entonces, aunque, eso sí, cuentan con un recambio de garantías como es Giorgi Mamardashvili.

El georgiano, ex del Valencia, ha jugado tres partidos en su temporada debut en el Liverpool, encajando gol en todos ellos. Fue titular en el triunfo ante el Southampton en la Copa de la Liga y en la derrota contra el Chelsea en la Premier League y jugó algo más de media hora en la derrota contra el Galatasaray.

