Árbitros de Colombia y Brasil para semifinales de la Sudamericana

El organismo informó que el primer encuentro, entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el brasileño Atlético Mineiro, a jugarse el próximo martes en el estadio Banco Guayaquil de Quito, será dirigido por el colombiano Carlos Betancur. Estará asistido por sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán.

El segundo duelo de la semana enfrentará a la Universidad de Chile contra el argentino Lanús. Este partido, programado para el jueves 23 en el estadio Nacional Julio Martínez de Santiago, tendrá como juez principal al brasileño Anderson Daronco, acompañado por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia.

Los partidos de vuelta de esta fase se jugarán la semana siguiente: el Atlético Mineiro de Brasil-Independiente del Valle de Ecuador se disputará el 28 de octubre, y el Lanús de Argentina-Universidad de Chile está programado para el día 30 del presente mes.

Fuente: EFE

