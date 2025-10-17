Árbitros venezolanos y argentinos para las semifinales de la Copa Libertadores

El primer duelo, entre el Flamengo (Brasil) y Racing (Argentina), que se disputará el próximo miércoles en el Maracaná (Río de Janeiro), será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno.
El jueves, en el estadio Rodrigo Paz, el encuentro entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) y el Palmeiras (Brasil) contará con el argentino Facundo Tello como juez principal, acompañado por Juan Belatti y Gabriel Chade.
Los partidos de vuelta se jugarán el 29 de octubre (Racing-Flamengo) y el 30 de octubre (Palmeiras-Liga de Quito). Adicionalmente, la Conmebol ha establecido que el campeón de la Copa Libertadores recibirá un premio de 24 millones de dólares y el subcampeón, siete millones.
Fuente: EFE
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy