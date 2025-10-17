Fútbol Internacional

Árbitros venezolanos y argentinos para las semifinales de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes las designaciones arbitrales para los encuentros de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América, que se jugarán la próxima semana.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 20:55
El argentino Facundo Raúl Tello Figueroa dirigirá el duelo entre Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) y el Palmeiras (Brasil), de los paraguayos Gustavo Gómez Portillo y Ramón Sosa.
El argentino Facundo Raúl Tello Figueroa dirigirá el duelo entre Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) y el Palmeiras (Brasil), de los paraguayos Gustavo Gómez Portillo y Ramón Sosa.Gentileza

El primer duelo, entre el Flamengo (Brasil) y Racing (Argentina), que se disputará el próximo miércoles en el Maracaná (Río de Janeiro), será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno.

El jueves, en el estadio Rodrigo Paz, el encuentro entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) y el Palmeiras (Brasil) contará con el argentino Facundo Tello como juez principal, acompañado por Juan Belatti y Gabriel Chade.

Los partidos de vuelta se jugarán el 29 de octubre (Racing-Flamengo) y el 30 de octubre (Palmeiras-Liga de Quito). Adicionalmente, la Conmebol ha establecido que el campeón de la Copa Libertadores recibirá un premio de 24 millones de dólares y el subcampeón, siete millones.

Fuente: EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy