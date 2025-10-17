Asesinan a tiros al presidente de un club de fútbol de la segunda división de Chipre

Según la prensa local, que cita fuentes policiales, Demosthenous fue tiroteado en una calle cercana a su residencia, mientras se encontraba en su coche junto a su hijo.
Su vehículo fue interceptado por una furgoneta, que se colocó delante, y desde la que sus ocupantes comenzaron a disparar contra el empresario, de 49 años.
Posteriormente, indican esos medios, los asaltantes incendiaron la furgoneta y huyeron en una motocicleta de gran cilindrada.
El empresario, que tenía negocios de venta de coches, fue trasladado al Hospital General de Limasol, donde se confirmó su fallecimiento.
La Policía está investigando en el lugar donde se produjo la emboscada con la participación del médico forense y miembros del Departamento de Investigaciones Criminalística.
Demosthenous era muy conocido en los círculos futbolísticos, ya que, además de presidir el Karmiotissa FC, que compite en la segunda división, anteriormente fue presidente del Aris Limassol FC, equipo de primera división.