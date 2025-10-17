Asesinan a tiros al presidente de un club de fútbol de la segunda división de Chipre

Nicosia, 17 oct (EFE).- Stavros Demosthenous, presidente del club de la segunda división de fútbol chipriota Karmiotissa, ha sido mortalmente tiroteado este viernes mientras viajaba en su coche en la ciudad de Limasol, informó la Policía.