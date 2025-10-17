Fútbol Internacional

Diego Gómez, recuperado, apunta al Newcastle

El paraguayo Diego Gómez, del Brighton, está disponible para el encuentro de este sábado frente al Newcastle (a las 11:00) tras superar una contusión en el muslo derecho por la cual tuvo que ser sustituido en la derrota de su selección ante Corea del Sur.

Por David Rolón
17 de octubre de 2025 - 22:38
Diego Gómez Amarilla (22 años) jugará este sábado ante el Newcastle.
Diego Gómez Amarilla (22 años) jugará este sábado ante el Newcastle.Gentileza

“Desafortunadamente, los jugadores no regresan como los dejamos y vuelven con pequeños problemas. Hemos intentando manejarlo lo mejor posible durante los últimos días. Los otros jugadores, incluyendo a Diego Gómez, van a ser evaluados, pero hay una alta probabilidad de que puedan comenzar de inicio el encuentro ante el Newcastle”, afirmó ayer el técnico Fabian Hurzeler.

Lea más: Luqueño, con el retorno de dos titulares

El volante ofensivo, que todavía no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado de Premier League, ha marcado cinco goles en dos partidos de Carabao Cup, incluyendo un “póker” frente al Barnsley.

Jornada 8. Sábado: 8:30: Nottingham Forest vs. Chelsea; 11:00: Sunderland AFC vs. Wolves; Burnley vs. Leeds; Crystal Palace vs. Bournemouth; Brighton vs. Newcastle; Manchester City vs. Everton; 13:30: Fulham vs. Arsenal. Domingo: 10:00: Tottenham vs. Aston Villa; 12:30: Liverpool vs. Manchester United y lunes, 16:00: West Ham vs. Brentford.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy