Diego Gómez, recuperado, apunta al Newcastle

“Desafortunadamente, los jugadores no regresan como los dejamos y vuelven con pequeños problemas. Hemos intentando manejarlo lo mejor posible durante los últimos días. Los otros jugadores, incluyendo a Diego Gómez, van a ser evaluados, pero hay una alta probabilidad de que puedan comenzar de inicio el encuentro ante el Newcastle”, afirmó ayer el técnico Fabian Hurzeler.
El volante ofensivo, que todavía no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado de Premier League, ha marcado cinco goles en dos partidos de Carabao Cup, incluyendo un “póker” frente al Barnsley.
Jornada 8. Sábado: 8:30: Nottingham Forest vs. Chelsea; 11:00: Sunderland AFC vs. Wolves; Burnley vs. Leeds; Crystal Palace vs. Bournemouth; Brighton vs. Newcastle; Manchester City vs. Everton; 13:30: Fulham vs. Arsenal. Domingo: 10:00: Tottenham vs. Aston Villa; 12:30: Liverpool vs. Manchester United y lunes, 16:00: West Ham vs. Brentford.
