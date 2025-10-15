Sportivo Luqueño

Luqueño, con el retorno de dos titulares

Tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Alexis Villalba y Víctor Sebastián Quintana se disponen a retornar al equipo de Luqueño, que el viernes lidiará con Trinidense, en Itauguá, a las 17:30.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 17:52
Alexis Villalba Mosqueda (27 años), marcador central del Sportivo Luqueño.
El Sportivo Luqueño acumula ocho presentaciones sin triunfos en el Clausura 2026, con dos empates y seis derrotas.

El elenco auriazul viene de igualar con Nacional 1-1, en el debut del técnico Lucas Barrios, quien destacó la actitud de los atletas, que presentan un pronunciado déficit físico que impide encarar los partidos con mayor intensidad.

El ingreso de Villalba permitiría que el voluntarioso Ángel “Pirayú” Benítez haga dupla con Sebastián Quintana en la función de contención.

