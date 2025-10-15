Luqueño, con el retorno de dos titulares

El Sportivo Luqueño acumula ocho presentaciones sin triunfos en el Clausura 2026, con dos empates y seis derrotas.
El elenco auriazul viene de igualar con Nacional 1-1, en el debut del técnico Lucas Barrios, quien destacó la actitud de los atletas, que presentan un pronunciado déficit físico que impide encarar los partidos con mayor intensidad.
El ingreso de Villalba permitiría que el voluntarioso Ángel “Pirayú” Benítez haga dupla con Sebastián Quintana en la función de contención.
