Guardiola asegura que “aún hay trabajo por hacer” en Manchester City

La temporada pasada, los ‘Citizens’ concluyeron sin títulos, algo insólito desde la llegada del entrenador español en 2016. Si bien el inicio de la campaña 2025-26 fue complicado —con dos derrotas en las tres primeras jornadas de la Premier League—, el equipo ha recuperado la forma, sumando actualmente siete partidos consecutivos invicto en todas las competiciones. El City se encuentra quinto en la tabla, a solo tres puntos del Arsenal, líder de la liga.

“Veo que somos mucho mejores que la pasada temporada y mejoramos en cada partido”, declaró el técnico catalán este jueves. “Tenemos margen de progresión en muchos aspectos y aún hay trabajo por delante. Está lejos de estar terminado, por eso estoy aquí”, añadió en la previa del encuentro en casa contra el Everton, por la octava fecha de la Premier.

En referencia a su futuro, Pep Guardiola, cuyo contrato se extiende hasta 2027, manifestó su deseo de seguir en activo. “En 2035 comenzaré a reflexionar al respecto”, comentó en tono de broma sobre una posible retirada.

Fuente: AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy