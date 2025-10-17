Fútbol Internacional

Guardiola asegura que “aún hay trabajo por hacer” en Manchester City

El entrenador español, Pep Guardiola valoró la trayectoria actual del Manchester City, señalando que el equipo avanza por buen camino, aunque insistió en que “aún hay trabajo” pendiente en su proyecto.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 16:41
El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, concede una entrevista antes del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Aston Villa y el Manchester City en Villa Park en Birmingham, centro de Inglaterra.
La temporada pasada, los ‘Citizens’ concluyeron sin títulos, algo insólito desde la llegada del entrenador español en 2016. Si bien el inicio de la campaña 2025-26 fue complicado —con dos derrotas en las tres primeras jornadas de la Premier League—, el equipo ha recuperado la forma, sumando actualmente siete partidos consecutivos invicto en todas las competiciones. El City se encuentra quinto en la tabla, a solo tres puntos del Arsenal, líder de la liga.

“Veo que somos mucho mejores que la pasada temporada y mejoramos en cada partido”, declaró el técnico catalán este jueves. “Tenemos margen de progresión en muchos aspectos y aún hay trabajo por delante. Está lejos de estar terminado, por eso estoy aquí”, añadió en la previa del encuentro en casa contra el Everton, por la octava fecha de la Premier.

En referencia a su futuro, Pep Guardiola, cuyo contrato se extiende hasta 2027, manifestó su deseo de seguir en activo. “En 2035 comenzaré a reflexionar al respecto”, comentó en tono de broma sobre una posible retirada.

Fuente: AFP

