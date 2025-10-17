Marcelino se mide con "satisfacción" a Pellegrini, al que superará en juegos en Villarreal

"Sí, es un día especial. Llegamos a la historia del Villarreal como el entrenador que más partidos dirige. Doble sensación, por una parte a todas las personas que confiaron en mí como directiva, cuerpo técnico, compañeros que me ayudaron, afición... Es ilusión. A la vez pues tengo un sentimiento de satisfacción por todo ello", comentó el técnico español en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

García Toral resaltó que "en el fútbol actual cuando llevas tanto sitio en un tiempo es porque los resultados son positivos" y expresó su deseo de firmar "una victoria" para conmemorar este choque tan especial.

"En cuanto a que sea Pellegrini, es casualidad. Por un lado yo soy el entrenador que más partidos ha dirigido al Villarreal, y Pellegrini a su vez en el entrenador que más partidos ha dirigido al Betis. Es una doble casualidad que en ese partido confirmemos más partidos", prosiguió.

En referencia al choque correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el técnico del Villarreal no consideró que vaya a ser decisivo pero sí importante, ya que es un rival directo en la lucha por las plazas europeas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En la jornada 9 no es decisivo nada, pero es importante ganar porque jugamos en casa, porque es un rival directo, tenemos equipos similares. El partido es muy importante para nosotros. Ganar significa tener el 'gol average' a favor. No va a ser determinante, pero sí que lo considero muy importante", explicó el técnico, quien aseguró que no van a pensar ahora en el encuentro de Liga de Campeones del próximo martes ante el Manchester City.

"Lo más importante es este partido, jugamos contra un rival con aspiraciones similares. El año pasado durante una fase importante de la competición fue un rival directo. Tienen una muy buena plantilla. Pellegrini los hace competitivos, juegan buen fútbol y con buenos resultados. Nos espera un rival complicado y es donde tenemos que fijar la atención ahora. El del City será complicado, pero es otra competición y ahora tenemos que centrarnos en esto", recalcó.

Sobre los pocos días que ha tenido para trabajar con los internacionales analizó que "el Betis está en una situación similar", pero "son circunstancias que se dan".

"No es lo mismo tampoco tener internacionales en Europa que en otros continentes, que implica desplazamientos, cambios de horarios... Tenemos jugadores de Canadá, de Sudáfrica, uno de Uruguay... Tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos una plantilla amplia", indicó.