Mundial Sub 17: Ajuste previo al debut albirrojo

Durante la jornada ayer la selección paraguaya cumplió con una intensa agenda de actividades bajo la conducción del técnico Luiz Guimarães.
La mañana estuvo dedicada a trabajos físicos en el gimnasio, enfocados en mantener el ritmo competitivo y la fortaleza muscular del plantel.
Por la tarde el grupo se trasladó hasta el Complejo Mohammed VI, escenario de primer nivel donde el cuerpo técnico dirigió una práctica centrada en aspectos tácticos y ensayos con pelota parada, buscando afinar detalles de cara al debut.
El último entrenamiento previo al estreno está previsto hoy por la tarde, nuevamente en las instalaciones del Complejo Mohammed VI, en la ciudad de Rabat.
La selección forma parte del Grupo F junto a Zambia, Nueva Zelanda y Japón. Las chicas vienen confiadas en realizar una gran campaña.