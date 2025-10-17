Postecoglou: "Si me das tiempo, la historia siempre termina con un trofeo"

"Tal vez no soy un gerente fracasado. Si me das tiempo, la historia siempre termina igual conmigo y un trofeo. Muchas personas tienen el pensamiento de que no tengo logros y que tengo suerte de conseguir este trabajo", dijo el australiano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Chelsea en el que tratará de conseguir su primera victoria con su nuevo club.

El balance desde su llegada a la entidad es de cinco derrotas, una de ellas frente al Swansea City, de la segunda división inglesa, que le dejó fuera de la 'Carabao Cup', y dos empates que dejan al equipo un punto por encima del descenso, pero remarcó que no ha habido conversaciones sobre su futuro.

"El Tottenham dijo que trataron de traer ganadores y que necesitaban algo diferente. Me ofendió porque me veo a mí mismo como un ganador. Me dijeron que teníamos que ganar un trofeo. Los hice volver al fútbol europeo y campeones de la Liga Europa y todo lo que escucho es que terminamos decimoséptimos en mi último año", añadió

Postecoglou llegó en 2023 al Tottenham Hotspur, con el que conquistó la Liga Europa 2024/25 —primer gran título del club en 17 años— y aseguró la clasificación para la Liga de Campeones, aunque fue destituido al término de la temporada.

El australiano ha ganado títulos con el Brisbane Roar en Australia y el Yokohama F. Marinos en Japón, antes fichar por el Celtic, con el que conquistó un doblete en su primer curso y un triplete en el segundo, logros que le valieron incluso una nominación al premio 'The Best' de la FIFA en 2023.