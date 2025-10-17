Rodri, baja frente al Everton y sin fecha de regreso

"Rodri no está listo para mañana. No sabemos cuándo puede volver", sentenció este viernes Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido.

El internacional español, ganador del Balón de Oro en 2024, se hizo daño en un isquiotibial, se lanzó al suelo y tuvo que ser sustituido por su compatriota Nico González, a los veinte minutos de partido frente al Brentford, justo antes del parón internacional.

"Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo", aseguró entonces a EFE, aunque al final no ha podido estar disponible.

Por su parte, Guardiola informdó de que Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush entrenaron ayer y "están cerca de volver", mientras que con Mateo Kovacic, que volvió a tener minutos con Croacia, está para "50-60 minutos".

