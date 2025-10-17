Simeone: “Necesitamos las características de Almada, tiene una visión de juego especial”

“Son compatibles siempre casi todos los futbolistas que tenemos. Thiago puede jugar de doble medio, como lo ha hecho en Francia y en Brasil; de interior izquierdo, en la banda, de segundo delantero…”, repasó sobre el atacante argentino.

“Son las características que tiene y las necesitamos. Son futbolistas que tienen una visión de juego especial. Esos pases que ellos encuentran hay pocos que los ven y necesitamos mucho de ese tipo de jugadores. ¿Cuándo? Cuando le toque: 10, 90, 5 minutos…”, añadió.

Almada ya está recuperado de la lesión muscular que lo ha apartado sucesivamente de los duelos contra el Villarreal, el Liverpool, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Eintracht Francfort y el Celta, entre los dos últimos parones de selecciones.