3-2. El Lyon se desinfla

El Niza sorprendió a su rival gracias a su efectividad. Sobre todo en la primera parte, dominada ampliamente por el Lyon, poco preciso en los metros finales y muy castigado con el tempranero tanto de Melvin Bard a los cinco minutos.

Con un remate certero dentro del área tras un pase de Sofiane Diop, el Niza se puso por delante en el marcador. Y aunque respondió a la media hora Pavel Sulc, otra vez apareció Diop, esta vez para celebrar el 2-1 en el minuto 35 tras una dejada de cabeza de Jeremie Boga.

El Lyon intentó remontar en la segunda parte y pudo igualar el choque con un penalti que desperdició Ainsley Maitland-Niles: el guardameta Yehvann Diouf adivinó la trayectoria de su lanzamiento y el empate se fue al limbo.

El fallo de Maitland-Niles fue definitivo. Dejó tocado al Lyon, que se hundió por completo a falta de media hora para el final, cuando Hicham Boudaoui marcó el 3-1 que solo pudo maquillar Sulc con el 3-2 en el tiempo añadido, una derrtota que confirma que el equipo de Maciel se desinfla en su carrera hacia el título.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy