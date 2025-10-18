Almada: "Era un sueño hacer un gol con esta camiseta"

"Sí. La verdad es que estoy muy contento por haber marcado mi primer gol con este gran club, pero lo importante es que el equipo ganó y que sumamos tres puntos", dijo el futbolista a Dazn.
"Tenía ganas de demostrar al club el porqué me trajo y sigo en eso. a Seguir demostrándolo. Era una felicidad enorme hacer un gol con esta camiseta y jugar con este club", añadió Almada, quien señaló que no le importa el resultado del clásico ente el Real Madrid y el Barcelona de la próxima semana. "Nosotros vamos paso a paso, tratando de cumplir con nuestro objetivo. Nos preocupamos de nosotros". EFE.