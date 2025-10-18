Fútbol Internacional

Almada: "Era un sueño hacer un gol con esta camiseta"

Madrid, 18 oct (EFE).- El argentino Thiago Almada, autor del tanto del triunfo del Atlético de Madrid ante el Osasuna (1-0) y que supone su primer gol con la camiseta rojiblanca, señaló, al finalizar el partido, que para él era "un sueño" marcar un tanto con la rojiblanca y que se siente "muy feliz".

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 18:15
"Sí. La verdad es que estoy muy contento por haber marcado mi primer gol con este gran club, pero lo importante es que el equipo ganó y que sumamos tres puntos", dijo el futbolista a Dazn.

"Tenía ganas de demostrar al club el porqué me trajo y sigo en eso. a Seguir demostrándolo. Era una felicidad enorme hacer un gol con esta camiseta y jugar con este club", añadió Almada, quien señaló que no le importa el resultado del clásico ente el Real Madrid y el Barcelona de la próxima semana. "Nosotros vamos paso a paso, tratando de cumplir con nuestro objetivo. Nos preocupamos de nosotros". EFE.