Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres

Buenos Aires, 18 oct (EFE).- Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate derrotó a domicilio por 0-2 a Talleres en la decimotercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.