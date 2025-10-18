Cinco bajas en una convocatoria con Mastantuono, Mbappé y Thiago

Un problema muscular en el sóleo sufrido en el último partido del Real Madrid, ante el Villarreal, dejó a Dean Huijsen fuera de la selección española y le impide estar presente en el regreso de LaLiga en Getafe.

Se suma, junto a Dani Ceballos, con una sobrecarga en el isquio izquierdo, a las bajas por lesión de los dos laterales derechos, Carvajal y Trent, más la del central Antonio Rüdiger. Xabi Alonso tiene cinco bajas.

Sin embargo, recupera a Mastantuono y Mbappé, que superan unas molestias musculares y una dolencia de tobillo sufridas con Argentina y Francia. Están disponibles para no perderse ningún encuentro del Real Madrid e integran una convocatoria en la que la gran novedad es la presencia de Thiago Pitarch tras disputar con la selección española sub-20 el Mundial de la categoría.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports contra el Getafe la forman:

Defensas: Militao, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Thiago Pitarch.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Endrick.