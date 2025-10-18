Corea del Norte y China advierten del poderío asiático

Si de previsible podría clasificarse el triunfo de las norcoreanas, vigentes campeonas del mundo, más inesperado no por la victoria, sino por la contundencia, podría señalarse el resultado del equipo chino.

Y es que China, que abrió el marcador a los dieciséis minutos con un gran lanzamiento de falta de Ruilin Chen, superó por completo a un gris equipo noruego que no encontró la manera de contener a las asiáticas. En particular a las atacantes Xinyi Zhou y Zhenzhu Fang, que cerraron la contienda con un doblete cada.

Goles que en el caso de Corea del Norte llevaron la rubrica de Jong Hyang Yu, que en un alarde de potencia y velocidad adelantó a las asiáticas a los tres minutos de juego en el marcador, y Won Sim King que en el veintiocho sentenció definitivamente la victoria (2-0) de las norcoreanas sobre la selección mexicana.

Más apurado fue el triunfo de Países Bajos, que tuvo que esperar hasta trece minutos para la conclusión del tiempo reglamentario para derrotar por 3-4 a Camerún, en un choque en el que las europeas ya vencían por 0-2 a lo seis minutos de juego.

Pero ni así se rindió el equipo africano que a los tres minutos del inicio del segundo período estableció el momentáneo 3-3 con un tanto de Yolande Zoua, que hizo soñar a las 'leonas indomables' con poder dar la sorpresa.

Un sueño con el que se encargó de acabar Aymee Altena que estableció en el setenta y siete el definitiva 3-4 para las neerlandesas al culminar una rápida triangulación de las europeas.

Un sufrido triunfo que sitúa a los Países Bajos en la segunda plaza del grupo B, eso sí, con los mismos puntos que Corea del Norte, que tratará de certificar el próximo martes su clasificación para la siguiente ronda con una victoria ante Camerún.

Quien no pasó ningún apuro para arrancare su camino en el Mundial con una victoria fue la selección de Estados Unidos, que se impuso por 3-0 a Ecuador, en un choque que las norteamericanas dejaron resuelto en la primera parte con los tantos de Meila Brewer, Nyanya Touray y Lauren Malsom.

Más complicado se antoja el próximo compromiso del equipo estadounidense que se jugará el próximo martes la primera plaza del grupo C con la contundente China.

Por su parte, Italia festejó su retorno, doce años después, a la fase final de un Mundial sub 17 con una clara victoria, tras imponerse este domingo por 3-0 a Costa Rica.

Un triunfo incomprensible sin la actuación de la dupla conformada por Anna Copelli, elegida mejor jugadora del encuentro, y Giulia Galli, que cerró la contienda con un doblete.

Si la delantera del Roma personificó la eficacia, la atacante del Juventus fue la brújula que dio sentido a la ofensiva de las 'azzurrine' con su precisos pases como los que propiciaron los dos tantos de Galli.

Un triunfo que permitieó a Italia a igualar en la primera plaza del grupo A con Brasil que el viernes se impuso por 0-3 en el partido inaugural a Marruecos, próximo rival de las transalpinas.