Cusco derrota a Cienciano y se reafirma en el segundo lugar del Torneo Clausura peruano

Lima, 18 oct (EFE).- Cusco derrotó este sábado por 2-1 a Cienciano en el clásico del sur peruano y se afianzó como segundo del Torneo Clausura, a 4 puntos del líder Universitario de Deportes, que debe jugar este lunes contra Ayacucho.