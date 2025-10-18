Flick sobre su corte de mangas tras el 2-1: "No iba para nadie, solo es una celebración"

Barcelona, 18 oct (EFE).- El técnico alemán Hansi Flick, que fue expulsado por doble amarilla y celebró con un corte de mangas el gol de la victoria de Ronald Araujo, ha comentado que el mismo no iba dirigido hacia nadie y que "solo" se trataba de "una celebración".