Guéhi se marchará del Crystal Palace a final de temporada

"Creo que Marc ya nos ha dicho que no va a firmar una renovación, así que se marchará el año que viene", confirmó Oliver Glasner en rueda de prensa.

"El club quería que se quedara, le ofreció un nuevo contrato, pero él dijo "no, quiero probar algo diferente". Y es normal", agregó el técnico austríaco.

Guéhi, que se ha asentado como uno de los mejores centrales de la Premier League y es internacional con Inglaterra, estuvo cerca de marcharse al Liverpool el último día del pasado mercado por 35 millones de libras (42 millones de euros).

Sin embargo, el club bloqueó el traspaso en el último momento al no poder reemplazarle con garantías.

Al acabar su contrato el 30 de junio, Guéhi podrá empezar a negociar con clubes fuera de la Premier League a partir del 1 de enero. Una de las opciones es que el Palace trate de sacar algo de dinero por él en el mercado invernal, pero esto parece bastante improbable y lo más lógico es que el central inglés acabe la temporada con el club londinense y se vaya gratis el próximo verano.