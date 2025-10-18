Lamine Yamal y Fermín López reciben el alta médica y entran en la convocatoria

El entrenador del equipo azulgrana, Hansi Flick, ya avanzó el viernes en rueda de prensa que tanto el extremo catalán, que recayó de unas molestias en el pubis tras el partido de hace unas semanas contra el PSG, y el centrocampista andaluz, ausente por una lesión muscular desde el pasado 22 de septiembre, estarían a su disposición ante el cuadro gerundense.

Pese al regreso de Lamine Yamal y Fermín, el técnico alemán no podrá contar con los lesionados Robert Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo, Raphael Dias 'Raphinha', Joan García, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen.

Ante estas bajas, Flick ha convocado al lateral derecho Xavi Espart y al delantero Juan Hernández, ambos del Barça Atlètic, que se estrenan en una convocatoria con el primer equipo.

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Girona en la novena jornada de LaLiga EA Sports: Szczesny, Kochen y Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents y Xavi Espart (defensas); Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal y Dro (centrocampistas); Lamine Yamal, Rashford, Bardghji, Toni Fernández y Juan Hernández (delanteros).

